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Житомирщину полностью освободили от российских войск
Украинские войска освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они заминировали территорию. Об этом глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко заявил в ходе брифинга.
По словам Бунечко, оккупанты ушли из северной части области, бросая технику.
При этой войска РФ заминировали частные здания.
"Решением Совета обороны Житомирской области на территории области усиливается контроль за обращением с огнестрельным оружием", — добавил глава ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это касается командиров подразделений Сил территориальной обороны ВСУ и руководителей добровольческих формирований территориальных громад.
Напомним, на Херсонщине украинские воины вынудили оккупантов к отступлению, в ходе которого россияне бросили значительное количество боевой техники.
Вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов