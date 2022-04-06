ВСУ взяли под контроль три населенных пункта в Херсонской области

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Херсонской области и в результате победы в боях взяли под контроль населенные пункты Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка.

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Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На отдельных направлениях враг отступает, продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

"На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области", — добавили в Генштабе.

Кроме того, на Донецком направлении российские войска безуспешно пытаются штурмовать населенные пункты Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое.

ВС РФ сосредоточили все свои силы на подготовке наступления на Донбассе. Цель — установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Ранее в Херсонской области ВСУ освободили 11 населенных пунктов. Тогда при отступлении россияне бросили значительное количество боевой техники.

Кроме того, украинские войска полностью освободили Житомирскую область от оккупантов из РФ, но при отходе они заминировали территорию.

На освобожденных территориях местные жители получают гуманитарную помощь: медикаментами, продуктами питания.