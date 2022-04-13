Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

На седьмой неделе войны в Украине войска страны-агрессора не прекращают обстреливать мирные города Украины. Они разрушают инфраструктуру, жилые дома, школы, детские сады и больницы. Но далеко не все украинцы из горячих точек могут уехать. О том, как живется под обстрелами и в условиях гуманитарной катастрофы, Delo.ua рассказали жители Мариуполя, Северодонецка и Харькова. Вот их истории.

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Больше месяца на территории Украины российские войска беспощадно обстреливают мирные города, из-за чего украинцам приходится бежать туда, где безопасно. Но сделать это удается далеко не всем. Оставшиеся живут под обстрелами и без самого необходимого.

Харьков: "Постоянно самолеты, "Грады", что-то взрывается, тревога за тревогой"

Уроженка Сумской области Инна прожила в Харькове 15 лет. С этим городом связана вся ее жизнь: работа, семья, рождение ребенка. Как и многих украинцев, утром 24 февраля 2022 года ее разбудили со словами: "Началась война".

"Я с дочкой посмотрела в окно и увидела, как обстреливают Чугуев. В тот же момент мы услышали сильный взрыв. Я не знаю, что это было, но что-то прилетело в наш двор, и в квартире вылетели окна", — рассказала Инна.

Она признается: в первый день была сильная паника, поэтому решение покидать город или нет принять было сложно. Семья понимала, что сейчас многие украинцы в панике пытаются добраться в более-менее безопасные города, поэтому решили остаться в Харькове, чтобы не застрять по дороге.

Было ощущение, что вся страна в огне, поэтому мы не понимали, куда бежать. Из-за этого решили остаться. Потом начались обстрелы по жилым массивам. Мы живем в 10-15 километрах от города, соответственно, в наш район прилетало много и нон-стоп. "Грады", взрывы, тревога за тревогой. Это был мрак.

Харьков, Украина. Фото: Instagram h_kharkov

После начала войны семья прожила в Харькове еще 8 дней. Прожила в коридоре, ведь в другие комнаты заходить из-за постоянных обстрелов было опасно, — делали это только при острой необходимости. Ребенку Инны полтора года, и объяснить девочке, почему им все время нужно находиться в коридоре, сложно.

Харьковчанка признается: то, что стреляют не по военным объектам, а по жилым массивам, было понятно с первых минут. Прилетало в жилые дома, поликлиники, магазины, детские сады и школы — туда, где военных объектов нет и никогда не было. Прилетало и днем, и ночью.

По словам нашей героини, в первую неделю войны большинство магазинов были закрыты, а возле работающих были очереди по 200-300 метров. И люди стояли в них, несмотря на обстрелы. Но когда семья харьковчанки поняла, что продуктов становится все меньше, а обстрелов все больше, приняли решение уехать из города.

"Я не могла оставаться в городе, так как переживала за жизнь своей дочери. Я понимала, что если меня убьют, она останется одна, а я не могу этого допустить. Поэтому когда мы решили выехать, мы сразу же стали искать возможные варианты. На тот момент далеко не все виды эвакуации еще были доступны", — рассказывает Инна.

Спустя какое-то время способ нашелся: на свой страх и риск решили выехать с помощью волонтеров, которые без сопровождения украинских военных вывозили харьковчан в Днепр.

"Я нашла волонтерские автобусы, которые выезжали из другого конца города. А в Харькове с первого дня перестало работать метро и общественный транспорт. Такси также сложно было вызвать, так как никто практически не работал. Поэтому до последнего момента мы не знали, кто нас вывезет", — вспоминает наша героиня.

По ее словам, волонтеры, которые выезжали из одной точки города в другую, с ней связались через несколько часов. Но в тот момент, когда семья уже ждала автобуса, начался танковый бой и обстрелы района, где они находились. Повезло, что быстро сориентировались волонтеры, и буквально за три часа семья добралась до Днепра, где, по словам Инны, ощутили совершенно другой мир.

Харьковчанка вспоминает: ее город сильно пострадал от обстрелов артиллерии, авиации и разных бомб, которыми враг забрасывал Харьков с неба. И обстрелы, по ее словам, продолжаются по сей день — родные Инны до сих пор находятся в городе, и наша героиня с ними на связи.

Харьков, Украина. Фото: Instagram h_kharkov

По состоянию на 11 апреля 2022 года с начала полномасштабной войны в Харькове разрушено 1617 многоэтажных жилых домов.

Северодонецк: "Начали бить по девятиэтажкам, и после этого мы решили уехать"

Уроженец Луганска Сергей после оккупации города в 2014 году переехал со своей семьей в Северодонецк Луганской области. Он не мог жить в оккупированном Луганске, поэтому продал все имущество и переехал на подконтрольную Украине территорию.

Со своим знакомым он запустил бизнес в Северодонецке. Сняли в аренду помещение, купили оборудование и открыли ветеринарную клинику. Хватило денег и на покупку квартиры в новом районе города. Поэтому семье удалось построить жизнь заново.

Сергей вспоминает: утром 24 февраля 2022 года было несколько громких взрывов, и позже выяснилось, что враг обстрелял местный аэропорт. А позже в этот день шум от взрывов был уже повсюду в городе. Но местные жители в этот день пошли на работу.

"Я видел, как люди шли на работу. Пошел даже я и моя жена. Но на следующий день ничего не происходило, то есть обстрелов не было", — рассказал он.

По его словам, 25-го числа была слышна канонада в пригородах, но утром 26-го ситуация изменилась — начались обстрелы города. Сергею пришлось разбудить детей и жену, чтобы пойти в бомбоубежище.

"У меня двое детей, и я сразу схватил их, и мы с женой побежали в бомбоубежище, которое находилось в школе. Сумка у нас уже была приготовлена заранее. Туда же пришли другие местные", — говорит Сергей.

С того момента больше недели семья прожила в бомбоубежище. Сергей периодически выходил в магазин и заходил домой, чтобы приготовить горячую еду. Жена с детьми из убежища не выходила вообще.

Жилые дома в городе Северодонецк, Луганская область. Фото: Сергей Гайдай, Луганская ОГА

"Дети, которые находились в бомбоубежище, не плакали, и у них не было сильного страха. Но проблема была в другом: в бомбоубежище плохая вентиляция, а людей жило очень много. В итоге у некоторых детей начались ротавирусная инфекция, диарея, тошнота и рвота", — вспоминает Сергей.

По его словам, болели дети около недели. Военные смогли найти врача, которая осмотрела их и выписала лечение.

Дальше было еще хуже. По школе, где от обстрелов пряталось люди с детьми, в том числе и Сергей со своей семьей, выпустили ракету. Женщина, которая в тот момент находилась на улице возле школы, получила осколочное ранение.

Школа в Северодонецке, Луганская область. Фото: Delo.ua

Ракеты летели с восточной стороны. Это было видно по воронкам, что они летели со стороны Луганска. Позже ракетами начали бить по девятиэтажкам, и после этого мы с женой приняли решение уехать из города, так как в Северодонецке было просто планомерное уничтожение города, инфраструктуры и всего. Они били по всем объектам жилым и нежилым, все поломали. Сергей Житель Северодонецка

Помещение, где была ветеринарная клиника Сергея, также разрушено. По словам нашего героя, клиника находилась в подвальном помещении, поэтому там от обстрелов прятались несколько сотрудников клиники.

Ветеринарная клиника в Северодонецке после обстрела. Фото: Delo.ua

После этого семья поняла, что из города нужно уезжать. По словам Сергея, в тот момент из города можно было выехать на автобусе или на машине. Частные перевозчики делали по 1-2 перевозки в день в направлении Днепропетровской области. Также людей вывозили через гуманитарные коридоры, но на тот момент в приоритете были женщины с детьми и старики. Семейная пара не хотели разлучаться, поэтому вместе со знакомыми выехали на машинах.

"Выехали мы практически без приключений через какие-то поля. Мы ехали целой колонной, поэтому образовался целый караван из машин с беженцами. В целом очень много людей хотели выехать и смогли это сделать", — рассказал он об эвакуации.

Сейчас Сергей с семьей находится в Днепропетровской области, где пока только слышны звуки сирены и периодические обстрелы.

Я из Луганска переехал в Северодонецк, обустроился там, запустил с другом бизнес и теперь снова в бегах у разбитого корыта. В теории можно тут снять помещение и работать, так как я вывез оборудование. Но тут тоже могут начать бомбить. Поэтому я просто живу сейчас, гуляю с детьми, хожу за продуктами и все. Сергей Житель Северодонецка

По состоянию на 11 апреля 2022 года в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

Мариуполь: "Город стирают с лица земли"

Наша третья героиня — Мария. С родными, которые остались в Мариуполе, была на связи до 2 марта. По ее словам, это именно тот день, когда она разговаривала с отцом в последний раз. А после связи не стало.

Он мне прислал видео, на котором видна школа напротив нашего дома. Ее полностью разбомбили. А у родителей от удара выбило окна в квартире. На утро 3-го уже нереально было дозвониться. Мария Уроженка Мариуполя

Мариуполь, Украина. Фото: Евгений Малолетка

В Мариуполе остались ее отец с мамой и бабушка с дедушкой. Они ей рассказывали, что в первые дни полномасштабной войны в их районе было относительно тихо. Сильные бои шли на левом берегу города. Когда бои ожесточились недалеко от дома, то через время пропали электричество и вода.

10-11 марта ко мне дозвонился сосед. Я с ним поговорила около 40 секунд, но он успел сообщить, что родные живые и что они все время находятся в подвале. Мария Уроженка Мариуполя

По ее словам, на левом берегу постоянно шли ожесточенные бои, где находилось много русских и кадыровцев.

А в центре города было относительно тихо до тех пор, пока не разбомбили драмтеатр. С того момента центр тоже начали стирать с лица земли. В итоге в Мариуполе уже не осталось безопасного места, которое первое время люди могли найти.

Мариуполь, март 2022-го. Фото: Евгений Малолетка

"Мы не ожидали, что город окажется в котле и что русские будут блокировать все, не пропускать гумконвои и т.д. Они обстреливают все подряд, по всем объектам, больницам, домам и т. д. Безопасного места в городе просто нет, его не существует. Обстрелы идут везде", — рассказывает Мария.

Транспорта в городе практически не осталось. Гуманитарные коридоры даются с трудом, и не удается вывезти всех желающих из-за постоянных обстрелов. По ее словам, изначально многие выезжали на поездах, то есть людей вывозили разными способами, а также автобусы и машины спокойно пропускали на блокпостах. Но это было на тот момент, когда в городе еще не было столько русских.

"Сейчас из города можно выйти только пешком, а чтобы попасть на украинскую сторону, то нужно пройти десятки километров. Некоторые тратят на это до 10 часов", — говорит она.

Мария добавилась во все местные чаты, где люди люди ищут своих родственников из Мариуполя. По ее словам, какую-то информацию в основном можно найти в домовых чатах, а разные паблики для поиска родственников не настолько эффективны. Таким путем она пытается хоть что-то узнать о своих родных, которые оказались в блокаде.

11 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что в городе Мариуполь в результате нападения России погибли десятки тысяч человек.