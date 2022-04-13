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Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

  • Ева Таранова

    Корреспондент

Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Детский сад в городе Северодонецк, Луганская область. Фото: Сергей Гайдай, Луганская ОГА

На седьмой неделе войны в Украине войска страны-агрессора не прекращают обстреливать мирные города Украины. Они разрушают инфраструктуру, жилые дома, школы, детские сады и больницы. Но далеко не все украинцы из горячих точек могут уехать. О том, как живется под обстрелами и в условиях гуманитарной катастрофы, Delo.ua рассказали жители Мариуполя, Северодонецка и Харькова. Вот их истории.

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Больше месяца на территории Украины российские войска беспощадно обстреливают мирные города, из-за чего украинцам приходится бежать туда, где безопасно. Но сделать это удается далеко не всем. Оставшиеся живут под обстрелами и без самого необходимого.

Харьков: "Постоянно самолеты, "Грады", что-то взрывается, тревога за тревогой"

Уроженка Сумской области Инна прожила в Харькове 15 лет. С этим городом связана вся ее жизнь: работа, семья, рождение ребенка. Как и многих украинцев, утром 24 февраля 2022 года ее разбудили со словами: "Началась война". 

"Я с дочкой посмотрела в окно и увидела, как обстреливают Чугуев. В тот же момент мы услышали сильный взрыв. Я не знаю, что это было, но что-то прилетело в наш двор, и в квартире вылетели окна", — рассказала Инна. 

Она признается: в первый день была сильная паника, поэтому решение покидать город или нет принять было сложно. Семья понимала, что сейчас многие украинцы в панике пытаются добраться в более-менее безопасные города, поэтому решили остаться в Харькове, чтобы не застрять по дороге. 

Было ощущение, что вся страна в огне, поэтому мы не понимали, куда бежать. Из-за этого решили остаться. Потом начались обстрелы по жилым массивам. Мы живем в 10-15 километрах от города, соответственно, в наш район прилетало много и нон-стоп. "Грады", взрывы, тревога за тревогой. Это был мрак.

Фото 2 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Харьков, Украина. Фото: Instagram h_kharkov

После начала войны семья прожила в Харькове еще 8 дней. Прожила в коридоре, ведь в другие комнаты заходить из-за постоянных обстрелов было опасно,  делали это только при острой необходимости. Ребенку Инны полтора года, и объяснить девочке, почему им все время нужно находиться в коридоре, сложно.

Харьковчанка признается: то, что стреляют не по военным объектам, а по жилым массивам, было понятно с первых минут. Прилетало в жилые дома, поликлиники, магазины, детские сады и школы — туда, где военных объектов нет и никогда не было. Прилетало и днем, и ночью.

По словам нашей героини, в первую неделю войны большинство магазинов были закрыты, а возле работающих были очереди по 200-300 метров. И люди стояли в них, несмотря на обстрелы. Но когда семья харьковчанки поняла, что продуктов становится все меньше, а обстрелов все больше, приняли решение уехать из города. 

"Я не могла оставаться в городе, так как переживала за жизнь своей дочери. Я понимала, что если меня убьют, она останется одна, а я не могу этого допустить. Поэтому когда мы решили выехать, мы сразу же стали искать возможные варианты. На тот момент далеко не все виды эвакуации еще были доступны",  рассказывает Инна. 

Спустя какое-то время способ нашелся: на свой страх и риск решили выехать с помощью волонтеров, которые без сопровождения украинских военных вывозили харьковчан в Днепр. 

"Я нашла волонтерские автобусы, которые выезжали из другого конца города. А в Харькове с первого дня перестало работать метро и общественный транспорт. Такси также сложно было вызвать, так как никто практически не работал. Поэтому до последнего момента мы не знали, кто нас вывезет", — вспоминает наша героиня.

По ее словам, волонтеры, которые выезжали из одной точки города в другую, с ней связались через несколько часов. Но в тот момент, когда семья уже ждала автобуса, начался танковый бой и обстрелы района, где они находились. Повезло, что быстро сориентировались волонтеры, и буквально за три часа семья добралась до Днепра, где, по словам Инны, ощутили совершенно другой мир.

Харьковчанка вспоминает: ее город сильно пострадал от обстрелов артиллерии, авиации и разных бомб, которыми враг забрасывал Харьков с неба. И обстрелы, по ее словам, продолжаются по сей день — родные Инны до сих пор находятся в городе, и наша героиня с ними на связи.

Фото 3 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 4 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 5 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 6 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 7 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 8 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 9 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

Харьков, Украина. Фото: Instagram h_kharkov

По состоянию на 11 апреля 2022 года с начала полномасштабной войны в Харькове разрушено 1617 многоэтажных жилых домов. 

Северодонецк: "Начали бить по девятиэтажкам, и после этого мы решили уехать"

Уроженец Луганска Сергей после оккупации города в 2014 году переехал со своей семьей в Северодонецк Луганской области. Он не мог жить в оккупированном Луганске, поэтому продал все имущество и переехал на подконтрольную Украине территорию.

Со своим знакомым он запустил бизнес в Северодонецке. Сняли в аренду помещение, купили оборудование и открыли ветеринарную клинику. Хватило денег и на покупку квартиры в новом районе города. Поэтому семье удалось построить жизнь заново.

Сергей вспоминает: утром 24 февраля 2022 года было несколько громких взрывов, и позже выяснилось, что враг обстрелял местный аэропорт. А позже в этот день шум от взрывов был уже повсюду в городе. Но местные жители в этот день пошли на работу. 

"Я видел, как люди шли на работу. Пошел даже я и моя жена. Но на следующий день ничего не происходило, то есть обстрелов не было",  рассказал он. 

По его словам, 25-го числа была слышна канонада в пригородах, но утром 26-го ситуация изменилась  начались обстрелы города. Сергею пришлось разбудить детей и жену, чтобы пойти в бомбоубежище. 

"У меня двое детей, и я сразу схватил их, и мы с женой побежали в бомбоубежище, которое находилось в школе. Сумка у нас уже была приготовлена заранее. Туда же пришли другие местные",  говорит Сергей. 

С того момента больше недели семья прожила в бомбоубежище. Сергей периодически выходил в магазин и заходил домой, чтобы приготовить горячую еду. Жена с детьми из убежища не выходила вообще.

Фото 10 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Жилые дома в городе Северодонецк, Луганская область. Фото: Сергей Гайдай, Луганская ОГА

"Дети, которые находились в бомбоубежище, не плакали, и у них не было сильного страха. Но проблема была в другом: в бомбоубежище плохая вентиляция, а людей жило очень много. В итоге у некоторых детей начались ротавирусная инфекция, диарея, тошнота и рвота",  вспоминает Сергей. 

По его словам, болели дети около недели. Военные смогли найти врача, которая осмотрела их и выписала лечение.

Дальше было еще хуже. По школе, где от обстрелов пряталось люди с детьми, в том числе и Сергей со своей семьей, выпустили ракету. Женщина, которая в тот момент находилась на улице возле школы, получила осколочное ранение. 

Фото 11 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 12 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 13 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

Школа в Северодонецке, Луганская область. Фото: Delo.ua

Ракеты летели с восточной стороны. Это было видно по воронкам, что они летели со стороны Луганска. Позже ракетами начали бить по девятиэтажкам, и после этого мы с женой приняли решение уехать из города, так как в Северодонецке было просто планомерное уничтожение города, инфраструктуры и всего. Они били по всем объектам жилым и нежилым, все поломали. 

Сергей Житель Северодонецка

Помещение, где была ветеринарная клиника Сергея, также разрушено. По словам нашего героя, клиника находилась в подвальном помещении, поэтому там от обстрелов прятались несколько сотрудников клиники. 

Фото 14 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 15 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 16 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 17 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

Ветеринарная клиника в Северодонецке после обстрела. Фото: Delo.ua

После этого семья поняла, что из города нужно уезжать. По словам Сергея, в тот момент из города можно было выехать на автобусе или на машине. Частные перевозчики делали по 1-2 перевозки в день в направлении Днепропетровской области. Также людей вывозили через гуманитарные коридоры, но на тот момент в приоритете были женщины с детьми и старики. Семейная пара не хотели разлучаться, поэтому вместе со знакомыми выехали на машинах. 

"Выехали мы практически без приключений через какие-то поля. Мы ехали целой колонной, поэтому образовался целый караван из машин с беженцами. В целом очень много людей хотели выехать и смогли это сделать",  рассказал он об эвакуации. 

Сейчас Сергей с семьей находится в Днепропетровской области, где пока только слышны звуки сирены и периодические обстрелы. 

Я из Луганска переехал в Северодонецк, обустроился там, запустил с другом бизнес и теперь снова в бегах у разбитого корыта. В теории можно тут снять помещение и работать, так как я вывез оборудование. Но тут тоже могут начать бомбить. Поэтому я просто живу сейчас, гуляю с детьми, хожу за продуктами и все. 

Сергей Житель Северодонецка

По состоянию на 11 апреля 2022 года в Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

Мариуполь: "Город стирают с лица земли"

Наша третья героиня — Мария. С родными, которые остались в Мариуполе, была на связи до 2 марта. По ее словам, это именно тот день, когда она разговаривала с отцом в последний раз. А после связи не стало.

Он мне прислал видео, на котором видна школа напротив нашего дома. Ее полностью разбомбили. А у родителей от удара выбило окна в квартире. На утро 3-го уже нереально было дозвониться.

Мария Уроженка Мариуполя
Фото 18 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Мариуполь, Украина. Фото: Евгений Малолетка

В Мариуполе остались ее отец с мамой и бабушка с дедушкой. Они ей рассказывали, что в первые дни полномасштабной войны в их районе было относительно тихо. Сильные бои шли на левом берегу города. Когда бои ожесточились недалеко от дома, то через время пропали электричество и вода. 

10-11 марта ко мне дозвонился сосед. Я с ним поговорила около 40 секунд, но он успел сообщить, что родные живые и что они все время находятся в подвале.

Мария Уроженка Мариуполя

По ее словам, на левом берегу постоянно шли ожесточенные бои, где находилось много русских и кадыровцев. 

А в центре города было относительно тихо до тех пор, пока не разбомбили драмтеатр. С того момента центр тоже начали стирать с лица земли. В итоге в Мариуполе уже не осталось безопасного места, которое первое время люди могли найти.

Фото 19 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 20 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 21 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов
Фото 22 — Мариуполь, Северодонецк, Харьков: истории украинцев, которым удалось вырваться из охваченных войной городов

Мариуполь, март 2022-го. Фото: Евгений Малолетка

"Мы не ожидали, что город окажется в котле и что русские будут блокировать все, не пропускать гумконвои и т.д. Они обстреливают все подряд, по всем объектам, больницам, домам и т. д. Безопасного места в городе просто нет, его не существует. Обстрелы идут везде", — рассказывает Мария. 

Транспорта в городе практически не осталось. Гуманитарные коридоры даются с трудом, и не удается вывезти всех желающих из-за постоянных обстрелов. По ее словам, изначально многие выезжали на поездах, то есть людей вывозили разными способами, а также автобусы и машины спокойно пропускали на блокпостах. Но это было на тот момент, когда в городе еще не было столько русских. 

"Сейчас из города можно выйти только пешком, а чтобы попасть на украинскую сторону, то нужно пройти десятки километров. Некоторые тратят на это до 10 часов",  говорит она. 

Мария добавилась во все местные чаты, где люди люди ищут своих родственников из Мариуполя. По ее словам, какую-то информацию в основном можно найти в домовых чатах, а разные паблики для поиска родственников не настолько эффективны. Таким путем она пытается хоть что-то узнать о своих родных, которые оказались в блокаде. 

11 апреля 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что в городе Мариуполь в результате нападения России погибли десятки тысяч человек.

Источники: "Дело"