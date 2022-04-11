Российские войска обстреляли каждый город Луганской области, в регионе не осталось объектов инфраструктуры — Гайдай

В Луганской области враг обстрелял каждый город, в регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры.

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Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, вчера ВСУ отбили атаку под Золотым, однако обстрелы войсками РФ населенных пунктов продолжились. Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной.

В районе Кременной из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.

По словам Гайдая, в Северодонецке разрушены частная клиника и школа, в Золотом — спортивный объект.

"Поэтому каждый обстрел жилого фонда — это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого — отошли и начали стрелять по домам", — отметил Гайдай.

Глава Луганской ОДА уже несколько дней призывает жителей населенных пунктов области, остающихся на сегодня под контролем украинских войск, срочно эвакуироваться.

"Мы бесплатно вывозим людей каждый день. Сначала к поездам, а затем железнодорожным сообщением в другие регионы Украины. Там их встречают, находят жилье, всячески помогают. Работают тысячи волонтеров", — обратился Гайдай к жителям Луганской области еще раз.

Как подчеркнул руководитель ОВА, в результате обстрелов разрушается все больше зданий, однако люди пренебрегают безопасностью и не спускаются в бомбоубежища, оказываясь под завалами собственных домов.