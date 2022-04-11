Російські війська обстріляли кожне місто Луганської області, у регіоні не залишилося об'єктів інфраструктури — Гайдай

На Луганщині ворог обстріляв кожне місто, в регіоні не залишилося уцілілих об'єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

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Про це повідомляє голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

За його словами, вчора ЗСУ відбили атаку під Золотим, проте обстріл військами РФ населених пунктів продовжився.

Багатоповерхівки та приватні будинки отримали пошкодження у Лисичанську, Сєвєродонецьку, Золотому, Кремінній.

У районі Кремінної через обстріл зайнялися гектари сухої трави, що додало роботи рятувальникам.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку зруйновано приватну клініку та школу, у Золотому — спортивний об'єкт.

"Тому кожен обстріл житлового фонду — це цілеспрямований теракт. "Русский мир", який залишає без житла. Росіяни штурмували район Золотого — відійшли та почали стріляти по будинках", — зазначив Гайдай.

Глава Луганської ОДА вже кілька днів закликає мешканців населених пунктів області, які залишаються на сьогодні під контролем українських військ, терміново евакуюватися.

"Ми безкоштовно вивозимо людей щодня. Спочатку до поїздів, а потім залізничним сполученням до інших регіонів України. Там їх зустрічають, знаходять житло, всіляко допомагають. Працюють тисячі волонтерів", — звернувся Гайдай до жителів Луганської області.

Як підкреслив керівник ОВА, в результаті обстрілів руйнується все більше будівель, проте люди нехтують безпекою і не спускаються в бомбосховища, опиняючись під завалами власних будинків.