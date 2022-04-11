Зеленский: на востоке и юге Украины начинается новая фаза войны, будут самые сложные бои

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война переходит в новую фазу — на востоке и юге страны начнутся ожесточенные бои, противник задействует в разы больше техники и личного состава, чем в предыдущих битвах.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом глава государства заявил в интервью для программы 60 Minutes телеканалу CBS.

"Будет одна из самых сложных битв. Будет битва не одна. Мы видим скопление военных, техники у востока и юга нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать", – сказал президент.

Он подчеркнул, что в битве за Донецкую и Луганскую области многое зависит от западных партнеров, а именно от того, как быстро они поставят Украине вооружение. В частности, как отметил Зеленский, США могут оказать значительную военную поддержку Украине, и от того, как быстро они ее предоставят, зависит, выиграет ли Украина эту битву.

В то же время президент на 100% уверен в украинских гражданах и Вооруженных силах, но такой уверенности нет в вопросе быстрых поставок оружия.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что армия Российской Федерации завершила перегруппировку и тщательную подготовку к битве за Донецкую и Луганскую области.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.