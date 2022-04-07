Сенат США принял закон, который ускорит отправку военной техники в Украину – ленд-лиз

Сенат Соединенных Штатов Америки единогласно одобрил закон о противодействии российской агрессии против Украины. Документ предусматривает ускоренную передачу военной помощи украинским военным – ленд-лиз. Об этом сообщила сенатор Джин Шахина.

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"Закон предоставит президенту (Джозефу Байдену — Delo.ua) расширенные полномочия для более оперативного заключения договоров ленд-лиза непосредственно с Украиной и странами Восточной Европы, а также ускорит поставку военной техники, необходимой Украине для защиты от российского военного вторжения", — резюмировали в пресс-службе сенатора.

В соответствии с американским законодательством президент США может сдавать в аренду оборонные изделия партнерам и союзникам США, когда это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Но это создает бюрократические барьеры, которые замедляют процесс передачи оружия. Закон, который поддержал Сенат, устранит эти барьеры.

"По мере того, как разворачивается путинская война в Украине, быстрая доставка военной помощи Украине имеет решающее значение для ее защиты от неспровоцированных атак России", — подчеркнула сенатор.

За закон теперь должна проголосовать Палата представителей.

"Ленд-лиз" – программа, позволяющая бесперебойно пополнять военные запасы союзников без дополнительных процедур. Именно эту программу назвали переломной в ходе Второй мировой войны, тогда же ее и применяли последний раз.

Помимо этого США продолжают активно поставлять в Украину оружие. Накануне Министерство обороны США решило предоставить Украине новую партию оборонной помощи на сумму $300 млн в рамках полномочий, предоставленных Инициативой содействия безопасности Украины (USAI).

До этого Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.