ПВО, гранатометы, Javelin: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 16 марта провел брифинг, в ходе которого объявил о новом пакете военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов.

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"На кону стоят принципы, за которые выступают все страны мира. Это право народов на самоопределение. Украина не станет жертвой Владимира Путина и не важно, как далеко он продвинется на поле боя. Американский народ отреагировал на призыв президента Владимира Зеленского оказать больше помощи для борьбы с российской агрессией", - сказал Байден перед тем, как объявил новый пакет военной помощи.

Он сообщил, что в скором времени Украина получит 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

Также США направят украинским военным 100 тактических беспилотников, 100 гранатометов, 5000 винтовок, 1000 пистолетов и 400 пулеметов.

Дополнительно ВСУ получат более 20 миллионов патронов стрелкового оружия, гранатометов и минометов, а также бронежилеты и шлемы.

Американский лидер пообещал, что США параллельно будут оказывать поддержку украинской экономике и давить на экономику РФ.

Известно, что к предоставлению военной помощи подключились партнеры и союзники США. По словам Байдена, в дальнейшем Украина получит еще больше оружия для защиты от российской агрессии.

В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получит переносные ПЗРК Starstreak, которые могут сбивать воздушные цели на расстоянии до 5000 м.

Ранее CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из США сообщил, что США уже направили в Украину дополнительные системы ПВО.

В тоже время ни США, ни НАТО до сих пор не намерены закрывать украинское небо от российских ракет и истребителей.

Украина в последнее время активно призывает НАТО установить бесполетную зону в ее воздушном пространстве, что подразумевает, в частности, что альянс сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.