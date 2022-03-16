ППО, гранатомети, Javelin: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден 16 березня провів брифінг, під час якого оголосив новий пакет військової допомоги на загальну суму 800 мільйонів доларів.

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"На кону стоять принципи, за які виступають усі країни світу. Це право народів на самовизначення. Україна не стане жертвою Володимира Путіна і не важливо, як далеко він просунеться на полі бою. Американський народ відреагував на заклик президента Володимира Зеленського надати більше допомоги для боротьби з російською агресією", - сказав Байден перед тим, як оголосив новий пакет воєнної допомоги.

Він повідомив, що незабаром Україна отримає 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

Також США направлять українським військовим 100 тактичних безпілотників, 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів та 400 кулеметів.

Додатково ЗСУ отримають понад 20 мільйонів патронів стрілецької зброї, гранатометів та мінометів, а також бронежилети та шоломи.

Американський лідер пообіцяв, що США паралельно надаватимуть підтримку українській економіці і будуть тиснути на економіку РФ.

Відомо, що надання військової допомоги підключилися партнери та союзники США. За словами Байдена, надалі Україна отримає ще більшу зброю для захисту від російської агресії.

Зокрема, міністр оборони Великобританії Бен Воллес підтвердив, що Україна отримає переносні ПЗРК Starstreak, які можуть збивати повітряні цілі на відстані до 5000 м.

Раніше CNN із посиланням на неназваного високопосадовця зі США повідомив, що США вже направили в Україну додаткові системи ППО.

Водночас, ні США, ні НАТО досі не мають наміру закривати українське небо від російських ракет та винищувачів.

Україна останнім часом активно закликає НАТО встановити безльотну зону в її повітряному просторі, що передбачає, зокрема, що альянс зможе збивати російські літаки, які в нього залітатимуть. Таке рішення нівелювало б перевагу російських сил у повітрі, проте водночас створило б загрозу прямого зіткнення сил НАТО з РФ.