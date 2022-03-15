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Україні потрібно укласти новий оборонний союз з країною, яка має ядерну зброю, — Данілов
Україні необхідно укласти новий оборонний союз, в якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Такою країною могла б стати Великобританія.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Вже весь світ розуміє, що відбувається в Україні. На жаль, не всі країни реагують правильно. Але ми переможемо. Згадайте, як поводилися перед Другою світовою деякі країни. Для них важливі не демократичні цінності, а гроші. Спочатку вони заплющили очі на захоплення Криму, потім на окупацію частини Луганської та Донецької областей", — сказав Данилов.
За його словами, багато міжнародних організацій, створених після Другої світової війни, сьогодні ні на що не впливають, а лише висловлюють стурбованість.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов'язково має бути країна з ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія", — зазначив Данилов.
Раніше Олексій Данилов заявив, що якщо країни-члени НАТО не готові з якихось своїх причин створити безльотну зону над Україною, то вони можуть хоча б надати гелікоптери та винищувачі, щоб українські військові самі закрили небо.
У свою чергу влада Великобританії вирішила поставити Україні зенітні ракети, щоб допомогти захистити небо від російських снарядів та винищувачів. Наразі вирішується питання, коли і як поставити зброю.