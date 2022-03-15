71% українців вважають імовірним напад Росії на країну НАТО — опитування

71% українців допускають військовий напад Росії на одну з країн НАТО, зокрема 25% вважають таку ймовірність високою, 26% — середньою, а 20% — низькою. Лише 22% респондентів виключають такий сценарій, а 7% відповісти на питання не змогли. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Серед тих, хто оцінює ймовірність нападу РФ на країну НАТО як високу, немає істотної різниці між макрорегіонами України, однак загалом такий сценарій розглядають найбільше жителі західної частини України (сумарно 79%), а найменше – жителі сходу (63%).

При цьому більша розбіжність думок з цього питання спостерігається в залежності від віку опитаних. Так, серед молодих (до 35 років) допускають такий напад з боку Росії 82%, а серед громадян старше 50 років – лише 61%.

У той же час серед тих, хто розглядає цей сценарій, частка тих, хто вважає його ймовірність високою, помітно відрізняється у зворотний бік: серед громадян 18-35 років їх всього 23%, а серед старшого покоління - 26% (тобто близько 28% і 43% від тих, хто допускає напад на країну НАТО відповідно).

Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Зазначимо, що Росія на сьогодні безпосередньо межує з чотирма країнами-членами Північноатлантичного альянсу: основна територія – з Естонією та Латвією, а ексклавна Калінінградська область – з Литвою та Польщею.

12 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що за даними української розвідки, Росія у своїй військовій агресії не збирається зупинятися, і у разі успіху військової кампанії в Україні наступною метою РФ буде Литва, а за нею – дві інші балтійські країни, а потім Польща.

Нагадаємо також, що відповідно до цього ж опитування "Рейтинга", 56% українців вважають метою російського військового вторгнення повне знищення українського народу. При цьому його завершення шляхом війни до переможного кінця вважають реальним лише 31% опитаних.