92% українців вірять у її перемогу у війні з Росією - опитування

71% українців абсолютно впевнені в тому, що Україна зможе відбити військовий напад з боку Росії, а ще 21% скоріше упевнені у цьому, ніж ні.

4% опитаних швидше не впевнені в такому результаті, а 2% не впевнені абсолютно. Ще 2% відповісти не змогли. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

18% вважають, що для перемоги у війні з Росією Україні потрібно близько тижня, 39% називають термін у кілька тижнів, ще 18% – кілька місяців, 6% – півроку-рік, 3% – більше року. 16% при цьому не змогли дати оцінку.

У здатність України здобути перемогу за тиждень найбільше вірять жителі заходу України (22%), найменше – жителі сходу (13%). При цьому 23% з останніх не можуть оцінити необхідний термін, у той час як на заході та в центрі України таких респондентів лише 15%.

Примітно також, що зараз 91% опитаних відчувають надію, коли думають про ситуацію в країні, і лише 6% більше відчувають безвихідь. Ще 3% відповісти не змогли. Зокрема, у західній частині країни з надією дивляться на те, що відбувається, 95% респондентів, а на сході лише 86%. Додамо також, що безвихідь молоді люди (18-35 років) відчувають удвічі частіше (8%), ніж люди старше 50 років (4%).

Також, згідно з результатами опитування, 97% заявили, що найближчим часом планують залишатися в Україні, і лише 2% говорять про протилежне, а 1% не змогли відповісти.

39% опитаних заявили, що в рамках діяльності із захисту України займаються волонтерством, 37% – здійснюють фінансову допомогу, 18% – беруть участь в інформаційному опорі, 12% – працюють на об'єктах критичної інфраструктури, 10% стали учасниками територіальної оборони, 3% повідомили, що є військовими. 19% відповіли, що не мають можливості допомагати, а 5% дали іншу відповідь.

Опитування було проведене 8-9 березня серед 1200 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Зазначимо також, що це опитування показало, що 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні з боку західних союзників, а 90% опитаних вимагають продовження тиску України на НАТО щодо запровадження безпольотної зони в її повітряному просторі.