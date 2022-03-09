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Суспільство
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62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба
Зруйнована школа у Чернігові. Фото: ДСНС

Більшість українців (51%) вважають, що військова допомога, що надається Україні з боку її західних союзників, є радше недостатньою, ніж достатньою, а ще 11% переконані, що її зовсім не вистачає. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, більшість опитаних (також 62% сумарно) вважає недостатніми економічні санкції, введені проти Росії. У питаннях достатності фінансування України, надання гуманітарної допомоги та дипломатичної підтримки з боку країн Заходу думки українців розділилися приблизно навпіл: недостатніми їх вважають 45%, 39% і 46% відповідно, а достатніми - 39%, 47% і 48%.

Фото 2 — 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

При цьому найгіршу оцінку достатності заходів, що вживаються західними партнерами України, висловлюють жителі сходу України. Особливо сильний контраст спостерігається щодо оцінки достатності гуманітарної допомоги: такою її вважають 28% респондентів на сході при 52% у центрі та 59% на заході України.

Фото 3 — 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

Головним видом допомоги, необхідної зараз Україні від Заходу, 63% називають військову, 8% – фінансову, по 7% – гуманітарну та дипломатичну, 6% – запровадження санкцій проти РФ. Ще 5% дали іншу відповідь, а 4% з відповіддю не визначилися.

Серед необхідних видів військової допомоги 89% назвали закриття неба над Україною, 47% – постачання озброєння, 25% – військову медицину, 23% – іноземних добровольців, 20% – обладнання, також 20% – бронежилети та шоломи (при відповіді на це питання можна було вибирати кілька варіантів).

При цьому військову допомогу найважливішою найчастіше називають жителі західної частини країни (69%), а найрідше (41%) – жителі Східної України. На необхідність у гуманітарній допомозі та додаткових санкціях проти Росії на сході країни вказують, навпаки, найчастіше, проте все одно у рази рідше, ніж на необхідність військової допомоги (12% та 11% опитаних відповідно).

Фото 4 — 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

Крім того, 90% опитаних вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи запровадити безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто продовжувати це робити.

79% вважають, що в НАТО відмовляється закривати небо над Україною через побоювання війни з Росією, 12% - через небажання псувати відносини з РФ, 2% - через небажання підтримувати Україну. Ще 4% дають якесь інше формулювання.

У той же час 19% впевнені, що альянс у результаті змінить свою позицію і піде на такий крок вже найближчим часом, 31% вважають, що це відбудеться пізніше, проте відносна більшість у 43% все ж таки не вірять, що НАТО введе безпольотну зону над Україною.

Найбільшими оптимістами з цього питання є жителі Західної України – у це вірять 60% респондентів (проти 37% на сході).Також на заході найчастіше (82%) звучить пояснення про страх НАТО війни з РФ (при 70% на сході) і вимога продовжувати тиск на альянс (94%, при 83% на сході України).

Фото 5 — 62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

Опитування було проведене 8-9 березня серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що Україна останніми днями активно закликає НАТО встановити безпольотну зону в повітряному просторі України, що передбачає, зокрема, що альянс збиватиме російські літаки, які в нього залітатимуть і що фактично означатиме пряме зіткнення сил НАТО з РФ.

Незважаючи на відмову альянсу, українська влада, зокрема особисто президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов