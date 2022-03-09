62% українців вважають недостатньою військову допомогу Україні, 90% вимагають тиску на НАТО щодо закриття неба

Більшість українців (51%) вважають, що військова допомога, що надається Україні з боку її західних союзників, є радше недостатньою, ніж достатньою, а ще 11% переконані, що її зовсім не вистачає. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, більшість опитаних (також 62% сумарно) вважає недостатніми економічні санкції, введені проти Росії. У питаннях достатності фінансування України, надання гуманітарної допомоги та дипломатичної підтримки з боку країн Заходу думки українців розділилися приблизно навпіл: недостатніми їх вважають 45%, 39% і 46% відповідно, а достатніми - 39%, 47% і 48%.

При цьому найгіршу оцінку достатності заходів, що вживаються західними партнерами України, висловлюють жителі сходу України. Особливо сильний контраст спостерігається щодо оцінки достатності гуманітарної допомоги: такою її вважають 28% респондентів на сході при 52% у центрі та 59% на заході України.

Головним видом допомоги, необхідної зараз Україні від Заходу, 63% називають військову, 8% – фінансову, по 7% – гуманітарну та дипломатичну, 6% – запровадження санкцій проти РФ. Ще 5% дали іншу відповідь, а 4% з відповіддю не визначилися.

Серед необхідних видів військової допомоги 89% назвали закриття неба над Україною, 47% – постачання озброєння, 25% – військову медицину, 23% – іноземних добровольців, 20% – обладнання, також 20% – бронежилети та шоломи (при відповіді на це питання можна було вибирати кілька варіантів).

При цьому військову допомогу найважливішою найчастіше називають жителі західної частини країни (69%), а найрідше (41%) – жителі Східної України. На необхідність у гуманітарній допомозі та додаткових санкціях проти Росії на сході країни вказують, навпаки, найчастіше, проте все одно у рази рідше, ніж на необхідність військової допомоги (12% та 11% опитаних відповідно).

Крім того, 90% опитаних вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи запровадити безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто продовжувати це робити.

79% вважають, що в НАТО відмовляється закривати небо над Україною через побоювання війни з Росією, 12% - через небажання псувати відносини з РФ, 2% - через небажання підтримувати Україну. Ще 4% дають якесь інше формулювання.

У той же час 19% впевнені, що альянс у результаті змінить свою позицію і піде на такий крок вже найближчим часом, 31% вважають, що це відбудеться пізніше, проте відносна більшість у 43% все ж таки не вірять, що НАТО введе безпольотну зону над Україною.

Найбільшими оптимістами з цього питання є жителі Західної України – у це вірять 60% респондентів (проти 37% на сході).Також на заході найчастіше (82%) звучить пояснення про страх НАТО війни з РФ (при 70% на сході) і вимога продовжувати тиск на альянс (94%, при 83% на сході України).

Опитування було проведене 8-9 березня серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що Україна останніми днями активно закликає НАТО встановити безпольотну зону в повітряному просторі України, що передбачає, зокрема, що альянс збиватиме російські літаки, які в нього залітатимуть і що фактично означатиме пряме зіткнення сил НАТО з РФ.

Незважаючи на відмову альянсу, українська влада, зокрема особисто президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.