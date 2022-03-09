Ми маємо захистити українські міста та громадянське населення від російських літаків — екскомандувач армією США в Європі

Російська армія не може вести війну на виснаження, санкції проти РФ необхідно суттєво посилювати, а Україну потрібно забезпечити необхідним озброєнням, зокрема системами протиповітряної, протиракетної оборони та авіацією.

Про це стверджує екскомандувач армії США у Європі генерал Бен Ходжес.

На думку генерала, кроки, які Захід зробив проти Росії, хороші, але тиск має бути набагато більшим, і він має бути негайним.

Слід припинити будь-яку співпрацю Заходу із російським військово-промисловим комплексом. Залишити можна лише сферу охорони здоров'я.

Можливості для додаткових санкцій є ще – жоден російський олігарх або державний чиновник не повинен отримувати прибуток.

"США мають стати твердішими щодо безпольотної зони. Я не хочу, щоб ми стояли осторонь, поки росіяни вбивають українських мирних жителів, як ми це зробили в липні 1995 року, коли серби вбили 8 тисяч боснійських чоловіків та хлопців у Сребрениці, – такі речі гірші ризику ескалації. Ми повинні зробити більше. Знайти спосіб залучити авіацію, знайти спосіб отримати протиповітряну оборону, щоб збивати російські безпілотники, а також російські літаки. Ми не можемо стояти осторонь. Ви знаєте, сьогодні я розмовляв з чотирма різними жінками, професіоналками, дві з них досі в Україні, інші дві – біженки… Я вважаю, що це просто неприйнятно, що ми не робимо більшого… І я розумію, чому є небажання… Це через ризик ескалації… Але знову ж таки… вбивають мирних жителів, це гірше за будь-який ризик ескалації", — стверджує генерал.

На думку Ходжеса, Сполучені Штати активно вивчають можливість забезпечення України літаками. Йдеться про модернізовані МіГи та F16, тому мають бути проведені відповідні тренінги для пілотів.

"Пілот не може просто сісти в літак, як хтось сідає в машину. Для цього має бути навчальний пакет. Крім того, ми повинні захищати авіабази, з яких вони б літали… мені подобається ця ідея… це дало б Україні можливість не тільки вразити ці великі логістичні конвої, що було б дуже корисно, але й ударити по російських військово-морських базах. Крим, що сполучає Росію з півостровом. Я вважаю, що цей міст повинен впасти", – заявив Ходжес.

Експерт стверджує, що росіяни демонструють велику вразливість, велику слабкість, і у РФ недостатньо людей, щоб вести цю війну на виснаження. Він не впевнений, що у росіян також вистачить боєприпасів. У той час, коли логістика США, яка забезпечує українську армію, найкраща у світі.

На думку генерала, перемогти Україна може лише комбінацією засобів:

1) Українські воїни та мирні жителі мають продовжувати воювати так, як вони це роблять зараз, – розумно, витривали, винахідливо. Вони мають змусити росіян справді заплатити величезну ціну.

2) США та інші країни повинні приступити до берлінського "авіаліфту" (поліпшити логістику – Delo.ua), збільшуючи швидкість та кількість необхідних матеріалів, включаючи протибалістичні ракети, зенітні ракети.

3) Потрібно знайти спосіб закрити небо від російських літаків та безпілотників.

4) Економічні санкції та дипломатична війна – все це має посилюватись.

5) Ми маємо якось донести інформацію до людей усередині Росії та Білорусі.

"Звичайний росіянин не розуміє, що зараз відбувається. Перше квітня – день, коли починається нова хвиля, закликавши Росії. Протягом наступних трьох тижнів ми маємо запустити безперервну комунікацію всередині Росії, розповідаючи мамам та батькам, що їхній військовозобов'язаний син збирається воювати проти своїх побратимів-слов'ян у незаконній війні. Війна, в якій загинули тисячі з них. Це те, чого вони дійсно хочуть?" — резюмував генерал Бен Ходжес.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, зажадавши виконати обіцянку та надати Україні літаки, щоб українські військові змогли самі захистити громадян від авіаударів російської армії.

Раніше повідомлялося, що у Польщі прийняли рішення по винищувачам для України. Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження уряду США.

При цьому Польща не готова самостійно приймати рішення щодо постачання Україні наступального озброєння. У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.