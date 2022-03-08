Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии

В Польше приняли решение по истребителям для Украины. Варшава готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и бесплатно предоставить их в распоряжение правительства США.

Польша готова передать истребители МиГ-29, которые просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии и просит в США предоставить самолеты на замену. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Польши, опубликованном во вторник вечером.

Речь идет о советских истребителях, таких как МиГ-29, на которых украинские пилоты умеют летать.

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Рамштайн и передать их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки", - говорится в заявлении.

В то же время, Польша просит США предоставить ей самолеты на замену с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов", – говорится в заявлении.

Напомним, что Польша не готова самостоятельно принимать решения по поставке в Украине наступательного вооружения, в свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.