У Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України. Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі “Рамштайн” та безкоштовно надати їх у розпорядження уряду США.

Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині та просить у США надати літаки на заміну. Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, опублікованій у вівторок ввечері.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати.

"Влада Республіки Польща після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві.

У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями.

"Польща готова негайно встановити умови покупки літаків", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Польща не готова самостійно приймати рішення щодо постачання Україні наступального озброєння, в свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.