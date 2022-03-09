Зеленский требует от США и Польши выполнить обещание и предоставить авиацию для закрытия неба

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам, потребовав выполнить обещание и предоставить Украине самолеты, чтобы украинские военные смогли сами защитить граждан от авиаударов российской армии.

Он напомнил, что Украина с первого дня вторжения РФ повторяет партнерам: "Если вы не закроете небо, вы будете ответственными за эту катастрофу".

"Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас, против людей, против наших городов. Реагировать на это — гуманитарная ответственность мира. Но решения нет", — заявил Зеленский.

Он поблагодарил Польшу, которая предложила инициативу предоставить боевые самолеты. Представители страны сообщили о готовности передать авиацию на американскую базу. При этом в Вашингтоне называют предложение Польши "необоснованным".

"Послушайте! У нас война, у нас нет времени на эти медиа (сообщения в СМИ – Delo.ua). Это же не пинг-понг. Речь идет о человеческой жизни. Мы просим решать этот вопрос быстрее, и не перекладывайте ответственность", — подчеркнул глава государства.

Напомним, поздно вечером 8 марта в Польше приняли решение по истребителям для Украины. Варшава готова разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн и бесплатно предоставить их в распоряжение правительства США.

При этом Польша не готова самостоятельно принимать решение по поставке Украине наступательного вооружения. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США ищут способы быстро пополнить запасы польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты.