Зеленський вимагає від США та Польщі виконати обіцянку та надати авіацію для закриття неба

Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів, вимагаючи виконати обіцянку та надати Україні літаки, щоб українські військові змогли самі захистити громадян від авіаударів російської армії.

Він нагадав, що Україна з першого дня вторгнення РФ повторює партнерам: "Якщо ви не закриєте небо, ви відповідатимете за цю катастрофу".

"Росія використовує ракети, авіацію, гелікоптери проти нас, проти людей, проти наших міст. Реагувати на це — гуманітарна відповідальність світу. Але рішення немає", — заявив Зеленський.

Він подякував Польщі, яка запропонувала ініціативу надати бойові літаки. Представники країни повідомили про готовність передати авіацію на американську базу. При цьому у Вашингтоні називають пропозицію Польщі "необґрунтованою".

"Послухайте! У нас війна, у нас немає часу на ці медіа (повідомлення у ЗМІ – Delo.ua). Це ж не пінг-понг. Йдеться про людське життя. Ми просимо вирішувати це питання швидше, і не треба перекладати відповідальність", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, пізно ввечері 8 березня у Польщі ухвалили рішення щодо винищувачів для України. Варшава готова розмістити всі свої винищувачі МіГ-29 на авіабазі Рамштайн та безкоштовно надати їх у розпорядження уряду США.

При цьому Польща не готова самостійно приймати рішення щодо постачання в Україну наступального озброєння. У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способів швидко поповнити запаси польських винищувачів, щоб Польща могла надати Україні свої бойові літаки.