Данилов: "Якщо НАТО не хоче закрити небо над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю"

Секретар у Раді національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що якщо країни-участники НАТО не готові з якихось своїх причин створити безльотну зону над Україною, то вони можуть хоча б надати гелікоптери та винищувачі, щоб українські військові самі закрили небо.

Свою позицію Данилов повідомив у Facebook .

"Від цього залежить, чи Росія вбиватиме наших дітей і жінок, наших батьків і людей похилого віку. Чи невинно вбиті, як ангели своїми крилами, закриють наше небо? Але як тоді почуватиметься весь світ", — висловився секретар РНБО.

Він зазначив, що після 24 лютого світ розділився на "до" та "після". Якщо раніше Європа та США заплющували очі на дії РФ взамін на газ та нафту, то тепер усі країни об'єдналися навколо України проти агресора.

"Захід усією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував нескінченну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні "турботи" за можливість отримати корупційну синекуру в "Газпромі", за спокійне та сите життя. І так було до 2022 року, здавалося, так буде й надалі, але після 24 лютого для Росії все одразу пішло не за планом", - наголосив Данилов, зазначивши, що цивілізований світ не повинен зупинятися.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 березня заявив, що під час позачергового засідання альянсу порушувалося питання про створення над Україною безпольотної зони, при цьому країни-члени НАТО не погодилися на цей крок.

У свою чергу президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що рішення альянсу - це самогіпноз тих, хто слабкий і невпевнений.