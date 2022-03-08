Зеленський: "Байден може зробити більше для України у цій війні, і я йому про це говорив"

Президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу ABC New. Глава держави розповів, як Україна бореться з РФ за свою незалежність та території.

Зокрема гарант повідомив, що він не перестає вимагати від НАТО закрити небо над Україною.

"Безпольотна зона потрібна, щоб збивати ракети, я говорив про це американському президентові Джозефу Байдену. Думаю, президент США може робити більше", — сказав Зеленський.

Глава РФ Володимир Путін під час оголошення війни Україні заявив своєму електорату, що нібито "російська армія проводить денацифікацію", насправді Путін знищує націю, як наголосив президент України, дії Росії – це нацизм.

Водночас саме Росія може будь-якої миті залишити територію України та завершити війну.

"Путін знаходиться в інформаційній бульбашці, він може сам закінчити війну, яку розпочав", — наголосив Зеленський.

Він підсумував, що в жодному разі українці не готові до капітуляції та до ультиматуму.

Раніше Зеленський під час прес-конференції іноземним ЗМІ звернувся до Путіна із закликом повернути свою армію назад до Росії та сісти за стіл переговорів.

Президент України вже не раз закликав президента РФ до діалогу, але останній або не готовий, або ніяк не реагує на ці запрошення. 25 лютого, на другий день війни, Зеленський сказав главі РФ: "По всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Пізніше гарант наголосив, що Путіна потрібно посадити за стіл переговорів, поки світ ще готовий з ним говорити.