РФ не має шансів контролювати небо над Україною через українську ППО – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великої Британії оцінило поточні тенденції у воєнному опорі України агресії РФ. Відомство зазначає, що російській авіації не вдасться домінувати у небі.

Свій висновок міністерство опублікувало у Twitter.

Ще до війни військові експерти припускали, що у разі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну армія РФ могла б отримати перевагу в небі.

При цьому Міноборони Великої Британії констатує, що ці прогнози не виправдалися.

"Українські засоби ППО, мабуть, досягли значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що завадило їм досягти якогось ступеня контролю над повітрям", — зазначили у відомстві.

Крім того, Міноборони наголошує, що бої в Київській області продовжуються, але російським силам не вдалося добитися якихось значних проривів у цьому напрямі.

"Харків, Чернігів, Суми та Маріуполь продовжують зазнавати сильних артилерійських обстрілів з боку Росії", — додали у відомстві.

Зазначимо, що ЗСУ регулярно ведуть бої в небі, знищуючи авіацію супротивника. Також активно працює ППО. Зокрема, над Києвом увечері 7 березня силами протиповітряної оборони було збито ворожий літак. Ще один літак РФ упав після повітряної битви на околицях міста.