Втрати росіян на 14 день війни: ЗСУ ліквідували понад 300 танків та майже 30 засобів ППО

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував попередню інформацію щодо втрат російської армії з 24 лютого по 9 березня.

Дані постійно уточнюються, адже ворог практично припинив наступ, але активні бойові дії продовжуються на всіх фронтах, тому важко назвати точну кількість втрат.

Зокрема, попередньо, ЗСУ ліквідували понад 12 тисяч військових особового складу військ окупантів.

Щодо техніки, то знищено 317 танків, 1070 бойових броньованих машин, 482 одиниці автомобільної техніки, 120 артилерійських систем та 56 реактивних систем залпового вогню.

У ході бойових дій ЗСУ знищили 28 російських засобів ППО, 49 бойових літаків, 81 вертоліт та 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За два тижні війни окупанти також втратили 60 цистерн із ПММ. Крім того, знищено 3 кораблі армії РФ.

Зазначимо, що ЗСУ вже почали ліквідувати командування армії РФ. 8 березня стало відомо, що під час боїв біля Харкова українські військові знищили російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу та першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова.