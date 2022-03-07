Нацгвардія спіймала та допитала пілота, який бомбив Харківську область (ВІДЕО)

Вночі 7 березня військовослужбовці Нацгвардії затримали пілота збитого напередодні російського винищувача, який скидав снаряди на Харків та область.

Льотчиком виявився підполковник Максим Гешток. Удари по мирних жителях завдав за координатами та наказом командувача генерал-майора Олега Маковецького. Як з'ясувалося, Маковецький народився у 1966 році у Чугуєві Харківської області, повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

Особисто Гешток зробив три вильоти. "Вчора між Ізюмом і Балаклією потім щось бомбили за 15 км на північ від Харкова", — розповів полонений.

Під час допиту він заявив, що нібито "не знав, що скидає снаряди на мирне населення Харкова та області", хоча це саме він бомбив саме місто та прилеглі населені пункти.

Гешток робив вильоти 24 лютого, 3 та 7 березня, поки його не збили українські військові. Це лише ті вильоти, про які розповів полонений. Скільки разів наспаравді російський льотчик вилітав, щоб скинути снаряди на будинки українців, невідомо.

Відео допиту російського льотчика опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

У ніч із 6 на 7 березня російські загарбники продовжили бомбардувати мирне населення Харкова. На ранок понеділка під завалами виявили тіла 8 загиблих.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський надав Харкову статус "Місто-герой" як одному з міст, яке найбільше постраждав від обстрілів російських окупантів.