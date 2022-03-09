Потери россиян на 14 день войны: ВСУ ликвидировали больше 300 танков и почти 30 средств ПВО

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал предварительную информацию по потерям российской армии с 24 февраля по 9 марта.

Данные постоянно уточняются, ведь враг практически прекратил наступление, но активные боевые действия продолжаются на всех фронтах, поэтому сложно назвать точное число потерь.

В частности, предварительно, ВСУ ликвидировали более 12 тысяч военных личного состава войск оккупантов.

Что касается техники, то уничтожено 317 танков, 1070 боевых бронированных машин, 482 единицы автомобильной техники, 120 артиллерийских систем и 56 реактивных систем залпового огня.

В ходе боевых действий ВСУ уничтожили 28 российских средств ПВО, 49 боевых самолетов, 81 вертолет и 7 БПЛА оперативно-тактического уровня.

За две недели войны оккупанты также потеряли 60 цистерн с ГСМ. Кроме того, уничтожено 3 корабля армии РФ.

Отметим, что ВСУ уже начали ликвидировать командование армии РФ. 8 марта стало известно, что во время боев около Харькова украинские военные уничтожили российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа России Виталия Герасимова.