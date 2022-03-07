ЗСУ збили 2 російські літаки над Києвом: ВІДЕО

Збройні сили ліквідували два літаки російських окупантів у небі над столицею України.

Над Києвом у понеділок увечері силами сил протиповітряної оборони було збито ворожий літак. Ще один літак РФ упав після повітряної битви на околицях міста. Про це повідомляє Держспецзв'язок.

"ППО ПС ЗСУ о 20:30 збили над Києвом літак ВКС РФ. О 21:10 на околицях міста в повітряному бою був збитий другий ворожий літак", - заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.