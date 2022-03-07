ВСУ сбили 2 российских самолета над Киевом: ВИДЕО

Вооруженные силы ликвидировали два самолета российских оккупантов в небе над столицей Украины.

Над Киевом в понедельник вечером силами сил противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города. Об этом сообщает Госспецсвязи.

"ПВО ПС ВСУ в 20:30 сбили над Киевом самолет ВКС РФ. В 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", – заявил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.