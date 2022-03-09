Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категория
Политика
Дата публикации

РФ не может контролировать небо над Украиной из-за украинской ПВО, – Минобороны Британии

РФ не может контролировать небо над Украиной из-за украинской ПВО, – Минобороны Британии
Сбитый российский самолет. Фото: пресс-служба ВСУ

Министерство обороны Великой Британии оценило текущие тенденции в военном сопротивлении Украины агрессии РФ. Ведомство отмечает, что российской авиации не удастся доминировать в небе.

Свое заключение министерство опубликовало в Twitter.

Еще до войны военные эксперты предполагали, что в случае полномасштабного военного вторжения России в Украину армия РФ могла бы получить преимущество в небе.

При этом Минобороны Великобритании констатирует, что эти прогнозы не оправдались.

"Украинские средства ПВО, по-видимому, добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом", — отметили в ведомстве.

Кроме того, Минобороны подчеркивает, что бои в Киевской области продолжаются, но российским силам не удалось добиться каких-либо значительных прорывов в этом напрвлении.

"Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь продолжают подвергаться сильным артиллерийским обстрелам со стороны России", — добавили в ведомстве.

Отметим, что ВСУ регулярно ведут бои в небе, уничтожая авиацию противника. Также активно работает ПВО. В частности, над Киевом вечером 7 марта силами противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города.

Автор:
Вита Молодан