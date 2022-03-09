62% украинцев считают недостаточной военную помощь Украине, 90% требуют давить на НАТО по "закрытию неба" - опрос

Большинство украинцев (51%) считают, что предоставляемая Украине со стороны ее западных союзников военная помощь является скорее недостаточной, чем достаточной, а еще 11% убеждены, что ее совершенно не хватает. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, большинство опрошенных (также 62% суммарно) считает недостаточными экономические санкции, введенные против России. В вопросах же достаточности финансирования Украины, предоставления гуманитарной помощи и дипломатической поддержки со стороны стран Запада мнения украинцев разделились примерно пополам: недостаточными их считают 45%, 39% и 46% соответственно, а достаточными - 39%, 47% и 48%.

При этом наихудшую оценку достаточности принимаемых западными партнерами Украины мер выражают жители востока Украины. Особенно сильный контраст наблюдается по вопросу оценки достаточности гуманитарной помощи: таковой ее считают 28% респондентов на востоке при 52% в центре и 59% на западе Украины.

Главным видом помощи, необходимой сейчас Украине от Запада, 63% называют военную, 8% - финансовую, по 7% - гуманитарную и дипломатическую, 6% - введение санкций против РФ. Еще 5% дали другой ответ, а 4% с ответом затруднились.

Среди необходимых видов военной помощи 89% назвали закрытие неба над Украиной, 47% - поставку вооружения, 25% - военную медицину, 23% - иностранных добровольцев, 20% - оборудование, также 20% - бронежилеты и шлемы (при ответе на данный вопрос можно было выбирать несколько вариантов).

При этом военную помощь самой важной чаще всего называют жители западной части страны (69%), а реже всего (41%) - жители Восточной Украины. На необходимость в гуманитарной помощи и дополнительных санкциях против России на востоке страны указывают, наоборот, чаще всего, однако все равно в разы реже, чем на необходимость военной помощи (12% и 11% опрошенных соответственно).

Кроме того, 90% опрошенных считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.

79% считают, что в НАТО отказывается закрывать небо над Украиной из-за боязни войны с Россией, 12% - из-за нежелания портить отношения с РФ, 2% - из-за нежелания поддерживать Украину. Еще 4% дают какую-то другую формулировку.

В то же время 19% уверены, что альянс в итоге изменит свою позицию и пойдет на такой шаг уже в ближайшем времени, 31% считают, что это произойдет позднее, однако относительное большинство в 43% все же не верят, что НАТО введет бесполетную зону над Украиной.

Наибольшими оптимистами по этому вопросу являются жители Западной Украины - в это там верят 60% респондентов (против 37% на востоке). Также на западе наиболее часто (82%) звучит объяснение о боязни НАТО войны с РФ (при 70% на востоке) и требование продолжать давление на альянс (94%, при 83% на востоке Украины).

Опрос проведен 8-9 марта среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что Украина в последние дни активно призывает НАТО установить бесполетную зону в воздушном пространстве Украины, что подразумевает, в частности, что альянс будет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать и что будет фактически будет означать прямое боестолкновение сил НАТО с РФ.

Несмотря на отказ альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.