"Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны", - советник главы офиса Президента Подоляк

Советник Главы ОФиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что западным партнерам Украины пора взять на себя ответсвенность за окончание войны Украины с Россией. Об этом подоляк написал в своем Twitter.

"Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнерам взять на себя ответственность за окончание войны", - написал он.

Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны.#EP #CNN #BBC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 4, 2022

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.