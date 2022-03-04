"Настав час західним партнерам взяти і на себе відповідальність за закінчення війни", —- радник глави Офісу президента Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що західним партнерам України настав час взяти на себе відповідальність за закінчення війни України з Росією. Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

"Логіка цієї війни – нарощування ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі, великим містам та мирному населенню. Тільки закрите небо різко зупинить ескалацію. Час західним партнерам взяти на себе відповідальність за закінчення війни", — написав він.

Логика этой войны – наращивание ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре, крупным городам и мирному населению. Только закрытое небо резко остановит эскалацию. Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны.#EP #CNN #BBC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 4, 2022

24 лютого о 5 годині ранку розпочалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає онлайн в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається.