92% украинцев верят в ее победу в войне с Россией - опрос

71% украинцев абсолютно уверены в том, что Украина сможет отбить военное нападение со стороны России, а еще 21% скорее уверен в этом, чем нет.

4% опрошенных скорее не уверены в таком исходе, а 2% не уверены совершенно. Еще 2% ответить затруднились. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

18% считают, что для победы в войне с Россией Украине нужно около недели, 39% называют срок в несколько недель, еще 18% - несколько месяцев, 6% - полгода-год, 3% - более года. 16% при этом затруднились дать оценку.

В способность Украины одержать победу за неделю больше всего верят жители запада Украины (22%), меньше всего - жители востока (13%). При этом 23% последних затрудняются оценить необходимый срок, в то время как на западе и в центре Украины таких респондентов лишь 15%.

Примечательно также, что сейчас 91% опрошенных больше чувствуют надежду, когда думают о ситуации в стране, и лишь 6% больше ощущают безысходность. Еще 3% ответить не смогли. В частности, в западной части страны с надеждой смотрят на происходящее 95% респондентов, а на востоке лишь 86%. Добавим также, что безысходность молодые люди (18-35 лет) ощущают вдвое чаще (8%), чем люди старше 50 лет (4%).

Также, согласно результатам опроса, 97% заявили, что в ближайшее время планируют оставаться в Украине, и лишь 2% говорят об обратном, а 1% ответить затрудняется.

39% опрошенных заявили, что в рамках деятельности по защите Украины занимаются волонтерством, 37% - осуществляют финансовую помощь, 18% - участвуют в информационном сопротивлении, 12% - работают на объектах критической инфраструктуры, 10% стали участниками территориальной обороны, 3% сообщили, что являются военными. 19% ответили, что не имеют возможности помогать, а 5% - дали другой ответ.

Опрос был проведен 8-9 марта среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Отметим также, что этот опрос показал, что 62% украинцев считают недостаточной военную помощь Украине со стороны западных союзников, а 90% опрошенных требуют продолжения давления Украины на НАТО по введению бесполетной зоны в ее воздушном пространстве.