71% украинцев считают вероятным нападение России на страну НАТО — опрос

71% украинцев допускают военное нападение России на одну из стран НАТО, в частности 25% считают такую вероятностью высокой, 26% — средней, а 20% — низкой. Лишь 22% респондентов исключают такой сценарий, а 7% дать ответ на вопрос затруднились. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Среди оценивающих вероятность нападения РФ на страну НАТО как высокую нет существенной разницы между макрорегионами Украины, однако в целом такой сценарий рассматривают больше всего жители западной части Украины (суммарно 79%), а меньше всего — жители востока (63%).

При этом большее расхождение мнений по данному вопросу наблюдается в зависимости от возраста опрошенных. Так, среди молодых (до 35 лет) допускают такое нападение со стороны России 82%, а среди граждан старше 50 лет лишь 61%.

В то же время среди тех, кто рассматривает этот сценарий, доля считающих его вероятность высокой заметно отличается в обратную сторону: среди граждан 18-35 лет их всего 23%, а среди старшего поколения — 26% (то есть порядка 28% и 43% от допускающих нападение на страну НАТО соответственно).

Опрос был проведен 12-13 марта среди 1200 респондентов из всех регионов, кроме уже оккупированных до начала войны, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Отметим, что Россия на сегодня непосредственно граничит с четырьмя странами-членами Североатлантического альянса: основная территория — с Эстонией и Латвией, а эксклавная Калининградская область — с Литвой и Польшей.

12 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, по данным украинской разведки, Россия в своей военной агрессии не собирается останавливаться, и в случае успеха военной кампании в Украине следующей целью РФ будет Литва, а за ней остальные две балтийские страны, а затем Польша.

Напомним также, что согласно этому же опросу "Рейтинга", 56% украинцев считают целью российского военного вторжения полное уничтожение украинского народа. При этом его завершение путем войны до победного конца считают реальным лишь 31% опрошенных.