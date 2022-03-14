Парламент первой страны НАТО призвал к введению бесполетной зоны над Украиной

Эстония стала первой страной-членом НАТО, чей парламент призвал к введению бесполетной зоны над Украиной во избежание массовой гибели мирного населения в ходе ее войны с Россией.

Как говорится в сообщении Рийгикогу (Государственного собрания), за соответствующее обращение к парламентам государств-членов Европейского союза и НАТО, а также другим государствам 14 марта проголосовало 90 депутатов (всего в нем 101 депутат).

"Рийгикогу обращается к государствам-членам ООН, чтобы они незамедлительно приняли меры по установлению запретной для полетов зоны во избежание массовых жертв среди гражданского населения Украины", - сказано в обращении.

Также в нем содержится призыв к государствам-членам поддержать заявление Украины о получении статуса государства-кандидата в ЕС, а также предоставить Украине план действий для достижения членства в НАТО.

Эстонский парламент призывает к всесторонней поддержке Украины в войне за сохранение ее суверенитета и территориальной целостности и рассматривает неспровоцированную агрессию и военную деятельность РФ как не имеющее срока давности преступление против мира, которое должно повлечь за собой наказание.

Кроме того, Рийгикогу призвал парламенты всех государств принять заявления, призывающие соответствующие правительства поддержать введение дополнительных санкций против России, а также участвующей в ее агрессии против Украины Беларуси, а также незамедлительно ввести против них всеобъемлющее торговое эмбарго, которое ограничило бы их потенциал в ведении войны как государств-агрессоров.

Эстонские депутаты также призвали все страны закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов и кораблей, а членов Парламентской ассамблеи Совета Европы - проголосовать за исключение РФ из Совета Европы.

Напомним, что Украина в последнее время активно призывает НАТО установить бесполетную зону в ее воздушном пространстве, что подразумевает, в частности, что альянс сможет сбивать российские самолеты, которые в него будут залетать. Такое решение нивелировало бы превосходство российских сил в воздухе, однако в то же время создало бы угрозу прямого боестолкновения сил НАТО с РФ.

Несмотря на систематическое высказывание отказа со стороны альянса, украинские власти, в том числе лично президент Владимир Зеленский, по-прежнему продолжают настаивать на необходимости такого шага, критикуя НАТО за нерешительность в этом вопросе.

При этом 90% украинцев, по данным опроса группы "Рейтинг", считают, что Украина должна продолжать давить на НАТО, требуя ввести бесполетную зону над Украиной. Лишь 7% считают, что не стоит продолжать это делать.