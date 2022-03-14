Парламент першої країни НАТО закликав до запровадження безпольотної зони над Україною

Естонія стала першою країною-членом НАТО, чий парламент закликав до запровадження безпольотної зони над Україною для уникнення масової загибелі мирного населення під час її війни з Росією.

Як йдеться у повідомленні Рійгікогу (Державних зборів), за відповідне звернення до парламентів держав-членів Європейського союзу та НАТО, а також інших держав 14 березня проголосувало 90 депутатів (загалом там 101 депутат).

"Рійгікогу звертається до держав-членів ООН, щоб вони негайно вжили заходів щодо встановлення забороненої для польотів зони, щоб уникнути масових жертв серед цивільного населення України", - йдеться у зверненні.

Також у ньому міститься заклик до держав-членів підтримати заяву України про набуття статусу держави-кандидата в ЄС, а також надати Україні план дій для досягнення членства в НАТО.

Естонський парламент закликає до всебічної підтримки України у війні за збереження її суверенітету та територіальної цілісності та розглядає неспровоковану агресію та військову діяльність РФ як злочин проти миру, що не має терміну давності, який має потягти за собою покарання.

Крім того, Рійгікогу закликав парламенти всіх держав прийняти заяви, які закликають відповідні уряди підтримати введення додаткових санкцій проти Росії, а також Білорусі, що бере участь у її агресії проти України, а також негайно ввести проти них обох всеосяжне торгове ембарго, яке обмежило б їх потенціал у веденні війни як держав-агресорів.

Естонські депутати також закликали всі країни закрити свій повітряний простір та порти для російських літаків та кораблів, а членів Парламентської асамблеї Ради Європи – проголосувати за винятком РФ із Ради Європи.

Нагадаємо, що Україна останнім часом активно закликає НАТО встановити безльотну зону в її повітряному просторі, що передбачає, зокрема, що альянс зможе збивати російські літаки, які в нього залітатимуть. Таке рішення нівелювало б перевагу російських сил у повітрі, проте водночас створило б загрозу прямого зіткнення сил НАТО з РФ.

Незважаючи на систематичне висловлювання відмови з боку альянсу, українська влада, у тому числі особисто президент Володимир Зеленський, як і раніше, продовжує наполягати на необхідності такого кроку, критикуючи НАТО за нерішучість у цьому питанні.

При цьому 90% українців, за даними опитування групи "Рейтинг", вважають, що Україна має продовжувати тиснути на НАТО, вимагаючи запровадити безпольотну зону над Україною. Лише 7% вважають, що не варто це робити.