Естонія спростила прийом українських біженців

Сьогодні, 8 березня, уряд Естонії ухвалив розпорядження про спрощення процедури отримання посвідки на проживання (ВНЖ) для біженців з України.

Як повідомляє прес-служба уряду, з 9 березня громадяни України можуть подати клопотання щодо ВНП за один день.

За словами прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас, більшість біженців, що прибувають в Естонію, це жінки і діти.

"Важливо, щоб дорослі якнайшвидше знайшли собі робоче місце, а діти почали ходити до школи або до дитячого садка. Сьогоднішнє рішення уряду допоможе скоротити бюрократію для травмованих біженців з України. Це дозволить їм простіше та швидше адаптуватися до життя в Естонії”, – заявила Каллас.

Згідно з документом, біженці з України можуть клопотати про надання тимчасового захисту у формі посвідки на рік, а потім продовжити цей термін, пояснив уряд.

На осіб, що знаходяться під тимчасовим захистом, а також їх близьких родичів поширюються такі послуги, як розміщення та харчування, медичне страхування, їм надається право працювати в Естонії, дітям забезпечується доступ до дошкільної та основної освіти.

Біженцям належить прожиткова допомога та інші грошові виплати. Усі, хто потребує допомоги, мають право на отримання невідкладної соціальної допомоги, вони можуть безкоштовно брати участь у програмах вивчення мови та адаптації.

З 27 лютого до Естонії прибуло понад 7 тисяч українців, зокрема 2 тисячі 610 дітей.

Досі більшість біженців приїжджала до Естонії до близьких чи знайомих. Раніше повідомлялося, що Естонія готова ухвалити до 10 тисяч біженців.

Нагадаємо, станом на 8 березня, кількість біженців, які були змушені покинути Україну через російське військове вторгнення, склала 2,011 млн осіб.

Раніше Євросоюз ухвалив безпрецедентне рішення про надання біженцям з України посвідки на проживання та права на роботу щонайменше протягом найближчого року.