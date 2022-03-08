Эстония упростила прием украинских беженцев

Сегодня, 8 марта, правительство Эстонии приняло распоряжение об упрощении процедуры получения вида на жительство (ВНЖ) для беженцев с Украины.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 9 марта граждане Украины могут подать ходатайство о ВНЖ за один день.

По словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, большинство прибывающих в Эстонию беженцев – это женщины и дети.

Важно, чтобы взрослые как можно скорее нашли себе рабочее место, а дети начали ходить в школу или в детский сад. Сегодняшнее решение правительства поможет сократить бюрократию для травмированных беженцев из Украины. Это позволит им проще и быстрее адаптироваться к жизни в Эстонии", – заявила Каллас.

Согласно документу, беженцы из Украины могут ходатайствовать о предоставлении временной защиты в форме вида на жительство на год, а после продлить этот срок, пояснило правительство.

На находящихся под временной защитой лиц, а также их близких родственников распространяются такие услуги, как размещение и питание, медицинское страхование, им предоставляется право работать в Эстонии, детям обеспечивается доступ к дошкольному и основному образованию.

Беженцам полагается прожиточное пособие и другие денежные выплаты. Все нуждающиеся в помощи имеют право на получение неотложной социальной помощи, они могут бесплатно участвовать в программах изучения языка и адаптации.

С 27 февраля в Эстонию прибыло более 7 тысяч украинцев, в том числе 2 тысячи 610 детей.

До сих пор большая часть беженцев приезжала в Эстонию к близким или знакомым. Ранее сообщалось, что Эстония готова принять до 10 тысяч беженцев.

Напомним, по состоянию на 8 марта, количество беженцев, которые были вынуждены покинуть Украину из-за российского военного вторжения, составило 2,011 млн человек.

Ранее Евросоюз принял беспрецедентное решение о предоставлении беженцам из Украины вида на жительство и права на работу по меньшей мере в течение ближайшего года.