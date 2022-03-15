Більшість українців вважають метою військового вторгнення РФ геноцид українського народу

Головною метою військового вторгнення Росії в Україну 56% вважають повне знищення українського народу, 49% – окупацію України та приєднання її до Росії. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

При тому, що на це питання можна було дати кілька відповідей, лише 17% вказали в якості головної мети РФ зміну політичного курсу України, 15% - запобігання розміщенню баз НАТО, 10% - знищення української військової інфраструктури.

Усього 5% назвали головною метою провокування НАТО на війну з самою Росією, 2% – захист російськомовного населення, 3% – якусь іншу мету. 2% не змогли відповісти на запитання.

Думку про геноцид українців як головну мету Росії у всіх макрорегіонах підтримує більшість опитаних, найбільше - на заході України (65%), найменше - на півдні (51%). У центральних регіонах його підтримує стільки ж, скільки і думку щодо анексії України в якості першочергової мети РФ (54%).

Опитування було проведене 12-13 березня серед 1200 респондентів з усіх регіонів, окрім уже окупованих до початку війни, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що 27 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії та закликала суд негайно наказати РФ припинити військові дії.

Крім того, прокурор іншої інституції, розташованої в Гаазі, - Міжнародного кримінального суду - Карім Хан повідомив, що вирішення розпочати розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Зазначимо, що до цього український президент Володимир Зеленський закликав визнати дії Росії геноцидом та позбавити її права голосу у Раді безпеки ООН.