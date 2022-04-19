Российская армия фактически проиграла битву за Харьков, — глава Харьковской ОВА Синегубов

Спустя два месяца полномасштабной войны российские военные осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов на канале Украина "24" в эфире всеукраинского марафона.

По его словам, оккупанты поняли, что им будет крайне тяжело атаковать позиции Вооруженных сил, которые сейчас укрепились и защищают город.

"У врага остается одно направление – через Купянск, через Изюм, чтобы перенаправлять свои войска на Луганскую и Донецкую область, увеличивать свое военное присутствие в том направлении. Однако наши Вооруженные силы также там свои позиции держат, ведут ожесточенные бои, и враг там действительно ежедневно теряет большое количество живой силы, самолетов и бронированной техники, вчера был сбит самолет на Балаклейском направлении", — отметил Синегубов.

Он добавил, что ВСУ не прекращают вести активные бои за населенные пункты Харьковской области, постепенно освобождая их от захватчиков.

"Однако говорить, что безопасно в этих населенных пунктах, пока, к сожалению, не приходится, поскольку бои на этих территориях еще продолжаются. Освободить – это одно дело, удержать – это совсем другое дело. Еще нужно сделать зачистку и тому подобное", — подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Накануне Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных.