В битве за Донбасс войска России используют тактику, как в боях под Киевом, — Арестович

Российская армия пытается наступать на Донбассе в узких проходах, где она создает численное преимущество. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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По словам эксперта, россияне подтянули на Донбасс резерв численностью 25 тысяч человек.

При этом наступление войска РФ ведут по пресеченной местности, где множество оврагов и других препятствий. В результате они пытаются реализовать численное преимущество в очень узких проходах.

Арестович подчеркнул, что "один в один" такую же тактику россияне использовали в ходе битвы за Киев, которая окончилась поражением оккупантов.

"У меня создается устойчивое впечатление, что российское командование решило прекратить войну методом сокращения численности армии РФ", — иронично заметил Арестович.

Ранее Арестовичназвал враньем заявления росСМИ, что защитники Мариуполя остались только на "Азовстали", и их там якобы "добивают".

По мнению Арестовича, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную.