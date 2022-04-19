Арестович предвидит три сценария для россиян. Штурма Киева среди них нет

На второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную. Третья стадия может развиваться по разным сценариям, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Арестович отметил, что враг отошел от практики "кавалерийских наскоков", которые привели его к поражениям под Киевом, Сумами и Черниговом.

Теперь оккупанты действуют по классической схеме военного искусства — прощупывают оборону, а затем наносят удар. Но все атаки россиян ВСУ отразили и не позволяют агрессору выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На третьей стадии, по мнению Арестовича, возможны три сценария:

россияне будут стоять на месте и вести тактические действия по удержанию захваченных территорий;

оккупанты покинут пределы Украины;

Кремль может снова перейти к мирным переговорам.

Во всех этих сценариях отсутствует штурм Киева.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у армии Российской Федерации, несмотря на подготовку, не хватит резервов и сил, чтобы получить победу в новом этапе российско-украинской войны — битве за Донбасс.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.