Арестович передбачає три сценарії для росіян. Штурму Києва серед них немає

На другій стадії війни головні зусилля війська РФ зосередили на просуванні в районі Ізюму та спробах оточити міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну. Третя стадія може розвиватись за різними сценаріями, заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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Арестович зазначив, що ворог відійшов від практики "кавалерійських наскоків", які призвели до поразок під Києвом, Сумами та Черніговом.

Але всі атаки росіян ЗСУ відбили і не дозволяють агресору вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На третій стадії, на думку Арестовича, можливі три сценарії:

росіяни стоятимуть на місці і вестимуть тактичні дії щодо утримання захоплених територій;

окупанти залишать межі України;

Кремль знову може перейти до мирних переговорів.

У всіх цих сценаріях немає штурму Києва.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що у армії Російської Федерації, незважаючи на підготовку, не вистачить резервів і сил, щоб здобути перемогу в новому етапі російсько-української війни – битві за Донбас.

При цьому радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Росія робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.