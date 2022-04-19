"У них ничего не получится": Арестович спрогнозировал ход второй фазы войны и перспективы России

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у армии Российской Федерации, несмотря на подготовку, не хватит резервов и сил, чтобы получить победу в новом этапе российско-украинской войны — битве за Донбасс.

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Об этом Арестович рассказал в своем Facebook.

По его словам, последние резервы, которые позволят оккупантам проводить наступления, есть у них только на направлении некоторых городов на Донбассе и в Харьковской области.

"У них задача — отрезать Попасное и Северодонецк, окружить наши войска в районе Славянска и Краматорска, сделать пару новых "котлов"… Дальше они хотят объявить у себя победу и приехать на мирные переговоры к президенту Владимиру Зеленскому. Эта задача не будет выполнена, потому что у них недостаточно сил", — считает советник главы ОП.

Кроме того, как сказал эксперт, российские силы ослабленные и неоднородные. В то же время он рекомендует украинцам быть готовыми, что россиянам, возможно, удастся прорваться на определенных участках и оккупировать несколько населенных пунктов.

Арестович подчеркнул, что командование ВСУ знает об этом и ведет маневренную оборону.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Россия делает ставку на вторую фазу войны, которая уже началась, поэтому пока трудно сказать, когда будут возможны следующие прямые мирные переговоры с РФ.

Напомним, 19 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Украине начинается следующая фаза "спецоперации", то есть российско-украинской войны.