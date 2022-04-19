"У них нічого не вийде": Арестович спрогнозував хід другої фази війни та перспективи Росії

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в армії Російської Федерації, незважаючи на підготовку, не вистачить резервів та сил, щоб здобути перемогу в новому етапі російсько-української війни – битві за Донбас.

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Про це Арестович розповів у своєму Facebook.

За його словами, останні резерви, які дозволять окупантам проводити наступи, є у них лише на напрямі деяких міст на Донбасі та Харківській області.

"У них завдання - відрізати Попасне та Сєверодонецьк, оточити наші війська в районі Слов'янська та Краматорська, зробити пару нових "котлів"... Далі вони хочуть оголосити у себе перемогу і приїхати на мирні переговори до президента Володимира Зеленського. Це завдання не буде виконане, тому що у них недостатньо сил”, – вважає радник голови ОП.

Крім того, як сказав експерт, російські сили ослаблені та неоднорідні. Водночас, він рекомендує українцям бути готовими, що росіянам, можливо, вдасться прорватися на певних ділянках і окупувати кілька населених пунктів.

Арестович наголосив, що командування ЗСУ знає про це і веде маневрену оборону.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що Росія робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки що важко сказати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.

Нагадаємо, 19 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні починається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.