Росія оголосила про новий наступ на Донбасі

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні розпочинається наступна фаза "спецоперації", тобто російсько-української війни.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він розповів 19 квітня в інтерв'ю India Today.

За словами Лаврова, тепер російська армія намагатиметься взяти під контроль Донецьку та Луганську області у їхніх адміністративних кордонах.

"Ця операція (війна — Delo.ua) продовжиться, наступна фаза цієї спецоперації зараз починається. І, на мою думку, зараз буде важливий момент під час цієї спецоперації", — заявив міністр закордонних справ країни-агресора.

Російські війська активізували настання вздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі 18 квітня. У Генштабі повідомили, що противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на території Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Раніше президент України Володимир Зеленський також заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай закликав мирних жителів евакуюватися негайно, адже на Донбасі вже розпочали жорсткі бої. Він розповів, що на тимчасово окупованих територіях загарбники примусово мобілізують громадян і використовують мирних жителів як безкоштовну робочу силу.