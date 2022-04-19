Тисячі мешканців Кремінної не встигли евакуюватися і тепер перебувають у заручниках у росіян, — голова Луганської ОВА Гайдай

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у тимчасово окупованій Кременній залишилися тисячі мирних жителів, які не встигли виїхати з міста і тепер лишаються у заручниках у росіян.

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"Тож рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці", — заявив Гайдай.

За Кремінну бої йшли кілька днів, але в який момент ворогу вдалося зайти в місто. За словами Гайдая, для атаки на місто російська армія застосовувала велику кількість бронетехніки.

"Бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки. Тож рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська", — сказав голова Луганской ОВА, звертаючись до жителів Луганської області.

Він вкотре закликав мирних жителів негайно евакуюватися, поки українська влада ще може це організувати.

"Часу на роздуми не залишилося. Рішення слід приймати швидко. Виїжджайте!" — підкреслив Гайдай.

Під час штурму міста російські військові відкрили вогонь по цивільній автівці, на якій мирні жителі намагалися евакуюватися.