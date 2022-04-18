У окупованій Кремінній російські військові обстріляли цивільну автівку: є загиблі

У місті Кремінна Луганської області, яке 18 квітня ворог взяв під контроль, російські військові відкрили вогонь по цивільній автівці, на якій мирні жителі намагалися евакуюватися.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Facebook.

"Люди намагалися самостійно виїхати. Росіяни відкрили по ним вогонь. Навмисно", — розповів голова Луганської ОВА.

За попередніми даними, в результаті обстрілу чотири людини загинуло, одна отримала порання.

Гайдай наголосив, що у місті тривають вуличні бої, тому мирним жителям категорично заборонено виходити із укриттів та намагатися покинути місто самостійно.

Нагадаємо, війська Російської Федерації вранці 18 квітня окупували місто Кремінна Луганської області, звідки вже неможливо евакуювати людей. При цьому 18 квітня мешканці регіону зможуть евакуюватись із п'яти населених пунктів.