На Донбасі окупанти активізували наступ вздовж усієї лінії зіткнення, — Генштаб

У ніч з 18 на 19 квітня армія Російської Федерації розпочала нову фазу війни проти України: загарбники активізували наступальні дії вздовж усієї лінії зіткнення у напрямку Донбасу та Криму.

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Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України.

"Противник намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - зазначили у Генштабі.

Ворога не припиняє намагатися вийти на адміністративні кордони Херсонської області, не припиняючи при цьому обстріл цивільних об'єктів у Миколаєві. Оперативне командування "Південь" повідомляє, що майже годинний штурм росіянами українських позицій у районі Олександрівки завершився поразкою РФ, ворог відступив на відновлення сил.

Крім того, командування армії РФ вирішило перекинути додаткових зенітних ракетних дивізіонів ЗРК "Тор" до Харківської області, у цей же час певним складом сил ворог продовжує часткове блокування міста Харкова.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що великі сили російської армії сконцентрувалися на Донбасі і розпочали наступ.