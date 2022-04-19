На Донбассе оккупанты активизировали наступление вдоль всей линии столкновения, — Генштаб

В ночь с 18 на 19 апреля армия Российской Федерации начала новую фазу войны против Украины: захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения в направлении Донбасса и Крыма.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об это сообщается в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, а также содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", — отметили в Генштабе.

Врага не прекращает пытаться выйти на административные границы Херсонской области, не прекращая при этом обстрелы гражданских объектов в Николаеве. Оперативное командование "Пивдень" сообщает, что почти часовой штурм россиянами украинских позиций в районе Александровки завершился поражением РФ, враг отступил для восстановления сил.

Кроме того, командование армии РФ решило перебросить дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область, в это же время определенным составом сил враг продолжает частичная блокировка города Харькова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.