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На Донбассе оккупанты активизировали наступление вдоль всей линии столкновения, — Генштаб
В ночь с 18 на 19 апреля армия Российской Федерации начала новую фазу войны против Украины: захватчики активизировали наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения в направлении Донбасса и Крыма.
Об это сообщается в оперативной сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.
"Противник пытается продолжать наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей, а также содержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом", — отметили в Генштабе.
Врага не прекращает пытаться выйти на административные границы Херсонской области, не прекращая при этом обстрелы гражданских объектов в Николаеве. Оперативное командование "Пивдень" сообщает, что почти часовой штурм россиянами украинских позиций в районе Александровки завершился поражением РФ, враг отступил для восстановления сил.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, командование армии РФ решило перебросить дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область, в это же время определенным составом сил враг продолжает частичная блокировка города Харькова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крупные силы российской армии сконцентрировались на Донбассе и начали наступление.