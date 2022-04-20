У битві за Донбас війська Росії використовують тактику, як у боях під Києвом, — Арестович

Російська армія намагається наступати на Донбасі у вузьких проходах, де вона створює чисельну перевагу. Про це в ефірі "Фейгін Live" заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

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За словами експерта, росіяни підтягли на Донбас резерв чисельністю 25 тисяч.

При цьому наступ війська РФ ведуть по складній місцевості, де безліч ярів та інших перешкод. В результаті вони намагаються реалізувати чисельну перевагу у дуже вузьких проходах.

Арестович наголосив, що "один у один" таку ж тактику росіяни використали під час битви за Київ, яка закінчилася поразкою окупантів.

"У мене створюється стійке враження, що російське командування вирішило припинити війну шляхом скорочення чисельності армії РФ", - іронічно зауважив Арестович.

Раніше Арестович назвав брехнею заяви росЗМІ, що захисники Маріуполя залишилися лише на "Азовсталі", і їх там нібито "добивають".

На думку Арестовича, на другій стадії війни головні зусилля війська РФ зосередили на просуванні в районі Ізюма та спробах оточити міста Сєвєродонецьк, Рубіжне та Попасну.