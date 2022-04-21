Мобилизация оккупантами жителей Херсонщины приведет к краху подразделений РФ, — Арестович

Реализация планов оккупантов провести на временно захваченной территории Херсонской области так называемый "референдум" и мобилизацию приведет к печальным для них последствиям. Об этом в эфире "Фейгин Live" заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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По его словам, возможная мобилизация оккупантами жителей Херсонской области закончится провалом, так как здесь подавляющее большинство поддерживает Украину.

Арестович уверен, что если вручить оружие взводу из 30 мобилизованных человек, где будет примерно 27 тех, кто за Украину, то в бою командира застрелят его же солдаты. Возможен также огонь по российским частям.

"Достаточно одного случая стрельбы по своим, чтобы подразделения перестали доверять друг другу", — сказал эксперт

"Если же россыпью добавить мобилизованных в российские подразделения, то это будет иметь для российской армии еще более печальные последствия", — считает Арестович.

По мнению эксперта, на второй стадии войны главные усилия войска РФ сосредоточили на продвижении в районе Изюма и попытках окружить города Северодонецк, Рубежное и Попасную.

При этом он назвал враньем заявления росСМИ, что защитники Мариуполя остались только на "Азовстали", и их там якобы "добивают".